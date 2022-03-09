Найближчими днями в Україні буде холодно, без опадів

Погоду в Україні у четвер, 10 березня, визначатиме холодне повітря, без істотних опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, уранці, вдень в Україні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті та на півдні Одеської області 1-6° тепла; у північно-східній частині та в Карпатах вночі 10-15° морозу, вдень 7-12° морозу.

У Києві без істотних опадів, температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 10 березня найвища температура вдень була +17,0°С у 1914 році, найнижча вночі -19,8°С у 1898 році.

У п'ятницю, 11 березня, в Україні без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13° морозу, в Карпатах 13-18° морозу, вдень в Україні близько 0°, у Карпатах, північно-східних, місцями та в центральних областях 3-8° морозу.

У Києві 11 березня без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° морозу; вдень 0-2° тепла.