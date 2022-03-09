На Харківщині знищили ворожу ДРГ - Генштаб ЗСУ

На Харківщині знищено чергову ворожу диверсійно-розвідувальну групу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"09.03.2022 вночі, у селі Андріївка Балаклійського району на Харківщині, відбувся бій між військовими Державної прикордонної служби та диверсійно-розвідувальними групами противника. Ворог здійснив напад на блокпост. У результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена, особовий склад диверсійної групи почав втікати" , - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook у середу.

Водночас учасники ДРГ кинули посеред поля свого пораненого, українські військові прикордонники взяли його в полон.