Події

11:59 09.03.2022

На Харківщині знищили ворожу ДРГ - Генштаб ЗСУ

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На Харківщині знищили ворожу ДРГ - Генштаб ЗСУ

На Харківщині знищено чергову ворожу диверсійно-розвідувальну групу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"09.03.2022 вночі, у селі Андріївка Балаклійського району на Харківщині, відбувся бій між військовими Державної прикордонної служби та диверсійно-розвідувальними групами противника. Ворог здійснив напад на блокпост. У результаті бою ворожа ДРГ була вщент розгромлена, особовий склад диверсійної групи почав втікати" , - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у Facebook у середу.

Водночас учасники ДРГ кинули посеред поля свого пораненого, українські військові прикордонники взяли його в полон.

 

Теги: #бої #харківщина
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