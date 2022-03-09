Події

11:45 09.03.2022

Затриманим на Миколаївщині дев'ятьом російським військовим повідомлено про підозру в зазіханні на цілісність України – Нацполіція

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У Снігурівці Миколаївської області поліцейські повідомили про підозру ще дев'ятьом російським військовослужбовцям, затриманим 8 березня.

"Затримані будуть нести кримінальну відповідальність за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей та за фактом незаконного перетинання державного кордону, поєднаного із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 332-2 КК України)", - йдеться у повідомленні Нацполіції, розміщеному в середу у Telegram-каналі.

У Нацполіції зазначають, що 8 березня на території Снігурівської територіальної громади Баштанського району представники територіальної оборони разом із правоохоронцями затримали дев'ятьох військових РФ, того самого дня їх затримали в порядку ст. 208 КПК України.

"Нині їм повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://t.me/UA_National_Police/2256

Теги: #військові #підозра #миколаївська
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