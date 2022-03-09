СБУ оприлюднила відео допиту полоненого російського військового: була команда захопити Харків за три дні та дозвіл стріляти по мирному населенню

Служба безпеки України оприлюднила відео допиту полоненого російського офіцера, який визнає, що їхав на війну, а не на навчання, що було поставлено завдання захопити Харків за три дні та надано дозвіл стріляти в мирних жителів.

У коментарі під відео з допиту, розміщеним у телеграм-каналі СБУ, українська спецслужба зазначає, що це один із перших російських полонених, який зізнається, що їхав не на навчання, а на війну в Україну, а на захоплення Харкова окупантам дали три дні.

"Була команда захопити місто, окупувати всі основні дороги, перекрити виходи цивільних і зайняти Харків. Також мали дозвіл відкривати вогонь по мирному населенню і всіх жителях міста", - каже полонений начальник взводу.

У повідомленні СБУ зазначається, що з цілого взводу загарбників вижив лише офіцер, який на відео, і один із солдатів, і лише тому, що вони здалися в полон.

"Тепер усі поставлені перед ворогами завдання вивчають і документують слідчі та контррозвідники СБУ", - йдеться у повідомленні.