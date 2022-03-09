МАГАТЕ вже не отримує дистанційних даних із систем контролю на ЧАЕС

Київ. 9 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) констатувало припинення дистанційного передання даних із встановлених на Чорнобильській АЕС систем контролю над дотриманням гарантій.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі вказав на припинення дистанційного передання даних із систем контролю за дотриманням гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС", – ідеться у повідомленні МАГАТЕ на сайті у вівторок.

Одночасно агентство зазначило, що здійснює перевірку стану систем контролю за дотриманням гарантій в інших місцях їх перебування в Україні та найближчим часом надасть додаткову інформацію.

Натомість про втрату зв'язку з чорнобильською системою моніторингу гарантій повідомив і радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"МАГАТЕ несподівано втратило зв'язок із Чорнобильською системою моніторингу гарантій. Наразі ніхто не розуміє, що відбувається в Чорнобилі та що загрожує регіону. Вкрай небезпечна ситуація", – написав він уранці середи у своєму Twitter.

Джерела: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1501453247114100740

https://www.iaea.org/ua/newscenter/pressreleases/obnovlenie-15-zayavlenie-generalnogo-direktora-magate-o-situacii-na-ukraine