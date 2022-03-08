Посол Польщі в Україні залишається в Києві

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький продовжує перебувати в Києві, незважаючи на воєнні дії в передмістях столиці.

"Зі святом, жінки Києва", - таке коротке відео з балкона посольства, розташованого в центрі столиці, записав він і оприлюднив у твіттері у вівторок.

Двома днями раніше Ціхоцький розмістив у твіттері фото з главою "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим у посольстві.

Окрім того, посол дає польським ЗМІ коментарі про те, як живе Київ у період війни.

Джерело: https://twitter.com/B Cichocki