Події

20:42 08.03.2022

Київська ОВА: Робимо все можливе, щоб якнайшвидше доставити допомогу до тих, хто опинився в ізоляції через дії РФ

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Київська обласна військова адміністрація працює над організацією процесу евакуації у всіх населених пунктах регіону, але російські військові здійснюють обстріл цивільного населення, наголосив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Щодо евакуації населення. Київська обласна військова адміністрація працює над організацією процесу евакуації у всіх населених пунктах регіону. Проте окупанти порушують правила Міжнародного гуманітарного права, здійснюють обстріл цивільного населення, "зелених коридорів" і штучно створюють гуманітарну кризу в населених пунктах", - написав голова ОДА у Facebook.

Він закликав усіх, кому потрібна допомога, звертатись за номером +380 (44) 363 07 34.

"Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше доставити допомогу до тих, хто опинився в ізоляції через дії окупанта! Нам потрібен режим тиші, щоб врятувати людей. Ми реєструємо кожне звернення та адресу людей, які потребують допомоги. Зокрема і з міста Гостомель", - наголосив Кулеба.

Він додав, що допомога буде надана, щойно будуть створені безпечні умови, про що буде повідомлено через офіційні канали інформації.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4849714311743069&id=100001136434563

Теги: #евакуація #київська #кулеба
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