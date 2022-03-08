Події

20:13 08.03.2022

McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії

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McDonald's тимчасово закриє ресторани та призупинить роботу в Росії.

"За більш ніж 30 років роботи McDonald's у Росії ми стали важливою частиною 850 спільнот, у яких ми працюємо. Водночас наші цінності означають, що ми не можемо ігнорувати безглузді людські страждання, що відбуваються в Україні", – наголошується в заяві компанії на її сайті у вівторок.

McDonald's зазначив, що його 62 тис. працівників у Росії продовжуватимуть отримувати зарплату.

"У міру просування вперед McDonald's продовжуватиме оцінювати ситуацію і визначати, чи потрібні будь-які додаткові заходи. На цьому етапі неможливо передбачити, коли ми зможемо знову відкрити наші ресторани в Росії", - йдеться у повідомленні.

McDonald's мав близько 850 ресторанів у Росії на кінець минулого року.

Теги: #росія #mcdonalds #закриття
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