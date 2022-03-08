Президент МКЧХ запевнив Шмигаля, що організація докладає всіх зусиль для організації гуманітарних коридорів із Маріуполя

Президент Міжнародного Червоного Хреста Петер Маурер запевнив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, що МКЧХ докладає всіх можливих зусиль для організації гуманітарних коридорів з Маріуполя.

"Провів телефонну розмову з президентом Міжнародного Червоного Хреста Петером Маурером. Він запевнив: докладає всіх можливих зусиль для організації гуманітарних коридорів Маріуполя", - написав Шмигаль у Twitter.

Прем'єр наголосив, що уряд 9 березня очікує на конкретну підтримку Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Жителі Маріуполя та інших міст України, оточені ворогом, потребують їжі, води та медичної допомоги! Нам потрібно спільно організувати евакуацію мирного населення", - додав він.

Джерело: https://twitter.com/denys_shmyhal/status/1501255523668094978?s=21