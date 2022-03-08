У напрямку Києва для посилення угруповання своїх військ Росія планує перекинути до тисячі бойовиків зі складу ПВК "Ліга" - Міноборони України

РФ здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів, а також для посилення угруповання своїх військ у напрямку Києва планує перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнера"), повідомляє Міністерство оборони України.

"З метою посилення угруповання військ у напрямку Києва окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії "Ліга" (колишня ПВК "Вагнера"). Станом на цей час противник значно знизив темпи просування, його особовий склад був деморалізований", - йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

У Міноборони наголосили, що угруповання сил і засобів оборони м. Києва продовжує відбиття наступу та стримування противника, здійснює утримання оборонних рубежів навколо міста.

Водночас, за наявною інформацією, противник здійснює приховану мобілізацію у вигляді навчальних зборів. Також з метою припинення відтоку особового складу військовим керівництвом ЗС РФ ухвалено рішення про заборону розриву контрактів на проходження військової служби.

Зазначається, що українська армія проводить оборонну операцію у Донецькому, Слобожанському та частині Таврійського операційного району, триває кругова оборона Маріуполя. Також триває ведення оборонної операції у Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах, триває оборона Чернігова.

У відомстві також додали, що на півдні здійснюється прикриття морського узбережжя, триває оборона й прилеглих населених пунктів.

"Угруповання Повітряних сил Збройних сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та засобів повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття об'єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ", - йдеться у повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/271673128478480