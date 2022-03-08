У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

Поліція Київської області повідомляє, що ракета, випущена російськими військовими, потрапила у склади із промисловими товарами і побутовою хімією, внаслідок чого виникла пожежа, інформація про потерпілих уточнюється.

"Авіаудар по Калинівці! Ракета потрапила в склади з промисловими товарами та побутовою хімією. Спалахнула пожежа! На місці вже працюють поліцейські та рятувальники. Інформація щодо потерпілих уточнюється", - повідомила поліція Київської області у Twitter.

У повідомленні не зазначено район, найімовірніше, йдеться про Броварський район.