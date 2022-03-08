Україні необхідний договір про безпеку до прийняття держави до НАТО – заява "Слуги народу"

Україна не має наміру розбудовувати свою територію чи відмовлятися від будь-яких частин на вимогу Росії, а також закликає держави-гаранти передбачити конкретний договір про безпеку до надання Україні членства в НАТО, заявляє політична партія "Слуга народу".

"Територіальна цілісність України не підлягає сумніву. Ми навіть теоретично не розглядаємо можливість перегляду нашої території чи відмови від будь-яких шматків нашої території. Це неприпустимо. Наша Україна – це і Донецьк, і Луганськ, і Крим. Ми не сприймаємо ультиматумів. Не відмовляємося від територій. Але при цьому тверезо дивимося на реальність. Крим, Донецьк і Луганськ окуповані вже вісім років. На іншій частині території України триває повномасштабна війна. Ми чуємо вимогу Росії – визнати так звані ДНР і ЛНР, визнати окупацію Криму. Зрозуміло, що ми не будемо цього робити", – наголошується у заяві політсили.

При цьому у "Слузі народу" наголошують на тому, що Україні надалі слід визначитися, у який спосіб буде врегульовано життя людей на цих територіях у межах цілісної держави.

Водночас у партії звернули увагу і на необхідність з боку країн-гарантів розробити конкретний договір про безпеку для України, який відрізнявся б від Будапештського меморандуму.

"Про НАТО та гарантії для України. Альянс не готовий приймати Україну до себе протягом найближчих щонайменше 15 років і чітко про це каже. Ми зараз навіть не маємо підтримки в абсолютно справедливій війні саме від альянсу – тільки від окремих держав. Оскільки найближчими роками вступ до НАТО неможливий, ми не можемо використовувати для захисту нашої держави лише рядки в Конституції про курс до альянсу. Курс – це політика. Але не зброя. Не літаки. Не захист держави. Натомість маємо говорити про конкретні речі. Про конкретний договір, який може гарантувати Україні повну безпеку на той час, поки НАТО не готове нас приймати. Він має принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму – передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав-гарантів безпеки України", – уточнюють у "Слузі народу".

Такими державами-гарантами, згідно із заявою партії, можуть стати США, Туреччина, держави-сусіди України, а Росія зі свого боку має також юридично зафіксувати, що визнає українську державність та гарантує, що не загрожуватиме нашій державі.

"Зрозуміло, що у сьогоднішніх умовах це звучить абсурдно, враховуючи російське вторгнення. Але наші Збройні сили відібʼються від ворога, і треба буде гарантувати подальший мирний розвиток України. Тоді буде важливим, щоб Росія поставила свій підпис під гарантіями для нашого суверенітету разом з іншими гарантами", – зазначають у політсилі.

Джерело: https://t.me/SlugaNarodu_Official/6622