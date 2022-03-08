Події

17:17 08.03.2022

Україні необхідний договір про безпеку до прийняття держави до НАТО – заява "Слуги народу"

2 хв читати

Україна не має наміру розбудовувати свою територію чи відмовлятися від будь-яких частин на вимогу Росії, а також закликає держави-гаранти передбачити конкретний договір про безпеку до надання Україні членства в НАТО, заявляє політична партія "Слуга народу".

"Територіальна цілісність України не підлягає сумніву. Ми навіть теоретично не розглядаємо можливість перегляду нашої території чи відмови від будь-яких шматків нашої території. Це неприпустимо. Наша Україна – це і Донецьк, і Луганськ, і Крим. Ми не сприймаємо ультиматумів. Не відмовляємося від територій. Але при цьому тверезо дивимося на реальність. Крим, Донецьк і Луганськ окуповані вже вісім років. На іншій частині території України триває повномасштабна війна. Ми чуємо вимогу Росії – визнати так звані ДНР і ЛНР, визнати окупацію Криму. Зрозуміло, що ми не будемо цього робити", – наголошується у заяві політсили.

При цьому у "Слузі народу" наголошують на тому, що Україні надалі слід визначитися, у який спосіб буде врегульовано життя людей на цих територіях у межах цілісної держави.

Водночас у партії звернули увагу і на необхідність з боку країн-гарантів розробити конкретний договір про безпеку для України, який відрізнявся б від Будапештського меморандуму.

"Про НАТО та гарантії для України. Альянс не готовий приймати Україну до себе протягом найближчих щонайменше 15 років і чітко про це каже. Ми зараз навіть не маємо підтримки в абсолютно справедливій війні саме від альянсу – тільки від окремих держав. Оскільки найближчими роками вступ до НАТО неможливий, ми не можемо використовувати для захисту нашої держави лише рядки в Конституції про курс до альянсу. Курс – це політика. Але не зброя. Не літаки. Не захист держави. Натомість маємо говорити про конкретні речі. Про конкретний договір, який може гарантувати Україні повну безпеку на той час, поки НАТО не готове нас приймати. Він має принципово відрізнятися від Будапештського меморандуму – передбачати конкретні політичні, економічні та військові кроки держав-гарантів безпеки України", – уточнюють у "Слузі народу".

Такими державами-гарантами, згідно із заявою партії, можуть стати США, Туреччина, держави-сусіди України, а Росія зі свого боку має також юридично зафіксувати, що визнає українську державність та гарантує, що не загрожуватиме нашій державі.

"Зрозуміло, що у сьогоднішніх умовах це звучить абсурдно, враховуючи російське вторгнення. Але наші Збройні сили відібʼються від ворога, і треба буде гарантувати подальший мирний розвиток України. Тоді буде важливим, щоб Росія поставила свій підпис під гарантіями для нашого суверенітету разом з іншими гарантами", – зазначають у політсилі.

Джерело: https://t.me/SlugaNarodu_Official/6622

Теги: #нато #позиція #слуги
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 08.03.2022
Держсекретар США заявляє про готовність НАТО протистояти будь-якій загрозі

Держсекретар США заявляє про готовність НАТО протистояти будь-якій загрозі

10:59 08.03.2022
Зеленський: Я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції

Зеленський: Я готовий до діалогу, але ми не готові до капітуляції

06:21 08.03.2022
Військову допомогу Україні постачають США та ще 14 країн - Пентагон

Військову допомогу Україні постачають США та ще 14 країн - Пентагон

23:50 07.03.2022
Україна вимагає від МАГАТЕ зафіксувати факти захоплення ЧАЕС та ЗАЕС російськими агресорами

Україна вимагає від МАГАТЕ зафіксувати факти захоплення ЧАЕС та ЗАЕС російськими агресорами

23:47 07.03.2022
Замість домовленості про гуманітарні коридори спрацювали російські танки – Зеленський

Замість домовленості про гуманітарні коридори спрацювали російські танки – Зеленський

14:28 07.03.2022
Заявку України на членство в ЄС потрібно розглядати окремо від заявок Грузії та Молдови – Кулеба

Заявку України на членство в ЄС потрібно розглядати окремо від заявок Грузії та Молдови – Кулеба

10:52 07.03.2022
Глава МЗС Німеччини: Запровадження безпольотної зони над Україною означало б безпосереднє втягування Заходу у війну

Глава МЗС Німеччини: Запровадження безпольотної зони над Україною означало б безпосереднє втягування Заходу у війну

14:46 06.03.2022
Зеленський - Заходу: якщо ви не закриєте небо над Україною і не дасте нам літаків, висновок один – ви теж хочете, щоб українців дуже повільно вбивали

Зеленський - Заходу: якщо ви не закриєте небо над Україною і не дасте нам літаків, висновок один – ви теж хочете, щоб українців дуже повільно вбивали

21:53 05.03.2022
Спротив наших людей на окупованих територіях дає нам упевненість, що ми відновимо нашу державу – Зеленський

Спротив наших людей на окупованих територіях дає нам упевненість, що ми відновимо нашу державу – Зеленський

21:52 05.03.2022
Зеленський закликав Донбас боротися за свободу разом з іншими українськими містами

Зеленський закликав Донбас боротися за свободу разом з іншими українськими містами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

У Бучі було підірвано Інститут скловолокна, випари від хімічних речовин піднялися в небо – ексмер Ірпеня Карплюк

Влада пропонує скасувати підсумкову атестацію для 11 класів та ЗНО для вступу до вишів 2022 року - Шкарлет

У Макарові, Ірпені, Гостомелі, Бородянці точаться бої, окупанти не дають гуманітарних коридорів – голова Київської ОВА

Окупанти спробували прорватися до Маріуполя "зеленим коридором" – міськрада

ОСТАННЄ

У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

Уряд Естонії спростив прийом біженців з України

В ЄК закликають захистити неповнолітніх дітей, які евакуюються з України без супроводу та можуть стати жертвою торгівлі

До Харкова прийшло 24 вагони гуманітарної допомоги - нардеп Якименко

У Калинівці Київської області внаслідок влучення ракети горять склади промтоварів і побутової хімії – поліція області

У Бучі було підірвано Інститут скловолокна, випари від хімічних речовин піднялися в небо – ексмер Ірпеня Карплюк

УДП з 9 березня запускає евакуаційні річкові рейси з порту "Ізмаїл" до порту "Тульча" в Румунії

Зрадника, який повернувся в Україну у складі російських військ, узято в полон на Житомирщині – СБУ

Країни Балтії планують відключитися від російської електромережі раніше 2025 року

Влада пропонує скасувати підсумкову атестацію для 11 класів та ЗНО для вступу до вишів 2022 року - Шкарлет

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА