Міжнародна рада організацій фольклорних фестивалів та традиційних мистецтв призупинила членство Росії та Білорусі - Ткаченко

Міжнародна рада організацій фольклорних фестивалів та традиційних мистецтв призупинила членство Росії та Білорусі.

"Членство Росії та білорусі в CIOFF офіційно призупинено. Йдеться про міжнародну раду організацій фольклорних фестивалів та традиційних мистецтв. Прекрасний деморалізуючий крок завдяки культурним санкціям", - написав Ткаченко у Telegram-каналі.

Джерело: https://t.me/otkachenkokyiv/1296