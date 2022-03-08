Події

16:53 08.03.2022

Міжнародна рада організацій фольклорних фестивалів та традиційних мистецтв призупинила членство Росії та Білорусі - Ткаченко

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Міжнародна рада організацій фольклорних фестивалів та традиційних мистецтв призупинила членство Росії та Білорусі.

"Членство Росії та білорусі в CIOFF офіційно призупинено. Йдеться про міжнародну раду організацій фольклорних фестивалів та традиційних мистецтв. Прекрасний деморалізуючий крок завдяки культурним санкціям", - написав Ткаченко у Telegram-каналі.

Джерело: https://t.me/otkachenkokyiv/1296

Теги: #рф #культура #світ #санкції
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