Події

16:20 08.03.2022

Унаслідок обстрілу Охтирки Сумської області одна особа загинула і 14 поранені, прокуратура відкрила провадження

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Унаслідок двогодинного ракетного обстрілу Охтирки Сумської області військовими РФ у понеділок один цивільний загинув, іще 14 поранені, відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомляє облпрокуратура.

"Один загиблий та 14 поранених - окупанти упродовж майже двох годин скидали бомби та обстрілювали м. Охтирку. За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури Сумської області на сторінці у Facebook.

За інформацією прокуратури, військовослужбовці збройних сил РФ, порушуючи правила ведення війни, 7 березня 2022 року з 22:43 протягом майже двох годин із застосуванням військової авіації, а також ракетної зброї обстрілювали цивільну інфраструктуру м. Охтирки.

У повідомленні наголошується, що точну кількість постраждалих іще уточнюють. Окрім того, пошкоджено будівлі міської ради, будинку культури, "Універмагу", житлові будинки та залізничний вокзал.

Джерело: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5224219920943636&id=948846185147719

Теги: #війна #ситуація #київськаобласть
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