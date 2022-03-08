Український омбудсмен закликає МКЧХ вжити всіх можливих заходів для евакуації мешканців Бучі Київської області

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликає Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) вжити всіх заходів для забезпечення евакуації мешканців м. Буча Київської області, які перебувають в окупації під обстрілами російських військових.

"Наразі містечко перебуває під контролем російських військ. Жителі не мають можливості купити воду, їжу, у них немає світла, зв'язку. Мешканці змушені постійно ховатися у підвалах, оскільки військові агресора обстрілюють вулиці, не дозволяючи залишити місто. Протягом учорашнього дня та вночі ворог з артилерії обстрілював житлові будинки", - йдеться в повідомленні Денісової в телеграм каналі.

За словами українського омбудсмена, озброєні військові РФ грабують помешкання, відбирають у мешканців їжу, цінні речі та мобільні телефони.

"Частину людей взяли в заручники, їхня доля невідома. Неможливо отримати дані і про загиблих та поранених наших громадян", - зазначила вона.

Український омбудсмен наголосила, що армія РФ продовжує воювати з цивільним населенням, ховаючись за його спинами від зіткнень із ЗС України, вчиняючи цим злочини проти людяності та порушуючи всі чотири Женевські конвенції 1949 року.

"Звертаюся до Міжнародного Червоного Хреста вжити всіх можливих заходів для забезпечення евакуації мешканців м. Буча. Прошу країни-члени НАТО – закрийте небо над Україною!", - йдеться в повідомленні українського омбудсмена.