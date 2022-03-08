Події

14:02 08.03.2022

Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни" – Подоляк

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Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни" – Подоляк

Вторгнення російської армії перетворило українських дітей на "дітей війни", які змушені ночувати у підвалах через загрозу ракетного обстрілу та спостерігати за озброєними загарбниками, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Росіяни перетворили наших дітей на "дітей війни". Які сплять у підвалах, постійно перебувають під обстрілами ракетами, бачать озброєних загарбників, які грабують, розстрілюють, мародерствують", - написав Подоляк у Twitter у вівторок.

Джерело: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1501159891494391811

Теги: #діти #війна
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