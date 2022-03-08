Із Пущі-Водиці евакуювали 520 людей, їх розмістили в дитсадках – КМДА

Через наближення активних бойових дій до Пущі-Водиці (Оболонський район м. Києва) звідти евакуювали 520 осіб, яких розмістили в дитсадках в інших районах столиці, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"За два дні з Пущі-Водиці евакуйовано 520 людей через наближення активних бойових дій. Евакуйованих людей розмістили у дитячих садках Києва. Частина жителів Пущі-Водиці оселилися в родичів в інших районах Києва", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що евакуйованих, які мають проблеми зі здоров'ям, доставлено до лікарень.

"Міська влада робить усе можливе для допомоги жителям. У місті створено гуманітарний штаб. Він забезпечує медикаментами, продуктами та предметами першої необхідності насамперед тих, хто найбільше цього потребує. Якщо ви можете надати допомогу або вона вам потрібна, заповніть відповідну форму на сайті: https://potreby.kyivcity.gov.ua/", - підсумували в КМДА.

Джерело: https://t.me/KyivCityOfficial/2429