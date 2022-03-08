Події

07:04 08.03.2022

ООН направила до Росії експертів для обговорення з Міноборони РФ питань гуманітарних коридорів в Україні - чиновник

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Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс повідомив, що всесвітня організація направила до Москви групу експертів для наради в міністерстві оборони Росії з питань коридорів в Україні для виходу населення та постачання туди гуманітарної допомоги.

Чиновник сказав журналістам, що вони разом із російськими військовими працюватимуть "над покращенням координації між цивільними та військовими", щоб мати можливість розширювати масштаби гуманітарних операцій ООН. Нарада запланована на вівторок.

Як повідомляють ЗМІ, Гріффітс закликав усі сторони забезпечити захист населення загалом, цивільних будинків та інфраструктури під час бойових дій в Україні.

За словами заступника генсека, ООН також терміново потребує системи "постійного зв'язку" з усіма сторонами, а також "гарантій, що дозволяють надавати гуманітарну допомогу".

Теги: #оон #росія #гумкоридори
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