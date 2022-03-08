Українська авіація та ППО продовжують збивати ворожі літаки та крилаті ракети – Командування ЗС ЗСУ

Українська авіація та ППО продовжують збивати російські літаки та крилаті ракети, завдаються удари по колонах техніки окупанта, повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Крилаті ракети, випущені росіянами за різними напрямками, не досягають цілей саме завдяки українському ППО. А сьогодні одна з "крилатих" була перехоплена ракетою, випущеною з українського винищувача", – йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Facebook у ніч на вівторок.

У Командуванні наголосили, що в понеділок увечері в повітряному бою поблизу столиці було знищено двох ворожих винищувачів. Третій збили зенітні ракетні війська.

Крім того, на кількох стратегічних напрямках ударна авіація Повітряних Сил (штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24) спалила кілька колон ворожої техніки.

"Іще протягом доби сьомого березня є відомості про збиття одного ворожого гелікоптера та трьох винищувачів. Один із них на Харківщині збив військовослужбовець строкової служби Національної гвардії України, решту два – під Києвом, збиті зенітним ракетним підрозділом та винищувачем авіації Повітряних Сил ЗС України" , – йдеться в повідомленні.

Загалом з початку військових дій, збиті десятки крилатих та балістичних ракет окупанта, 52 бойові літаки, 69 вертольотів та інші малорозмірні цілі.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu