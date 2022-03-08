Події

06:34 08.03.2022

Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії

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Під час бойових дій під Харковом було вбито російського генерал-майора, начштабу та першого замкомандувача 41 армією Центрального військового округу Росії Віталія Герасимова, а також убито та поранено старших офіцерів армії окупантів, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова - російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито і поранено низку старших офіцерів російської армії", – йдеться у повідомленні на сторінці Центру в Facebook у понеділок увечері.

Зазначається, що Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції у Сирії. Здобув медаль "За повернення Криму".

Крім того, отримані дані свідчать про значні проблеми зв'язку в армії окупанта та з проведенням евакуації їх розбитих частин.

Джерело: https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/

Теги: #війна #росія #втрати #ворага
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