Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії

Під час бойових дій під Харковом було вбито російського генерал-майора, начштабу та першого замкомандувача 41 армією Центрального військового округу Росії Віталія Герасимова, а також убито та поранено старших офіцерів армії окупантів, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Чергові втрати серед вищого командного складу армії країни-окупанта. Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано Віталія Герасимова - російського воєначальника, генерал-майора, начальника штабу і першого заступника командувача 41 армії Центрального військового округу Росії. Також вбито і поранено низку старших офіцерів російської армії", – йдеться у повідомленні на сторінці Центру в Facebook у понеділок увечері.

Зазначається, що Герасимов брав участь у другій чеченській війні та російській військовій операції у Сирії. Здобув медаль "За повернення Криму".

Крім того, отримані дані свідчать про значні проблеми зв'язку в армії окупанта та з проведенням евакуації їх розбитих частин.

Джерело: https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/