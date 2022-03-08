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06:34 08.03.2022

Японія розширила санкційний список щодо юридичних та фізичних осіб Росії та Білорусі - МЗС країни

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МЗС Японії оголосило у вівторок, що розширило список юридичних та фізичних осіб Росії та Білорусі, щодо яких запроваджуються санкції.

На додачу до раніше опублікованого списку під японські санкції потрапили прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, заступники глави президентської адміністрації Дмитро Козак та Сергій Кирієнко, глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров, російські бізнесмени Алішер Усманов, Геннадій Тимченко, брати Роттенберги.

До списку санкцій додано також "Агентство інтернет-досліджень" та ПВК "Вагнер".

Білоруський список розширено за рахунок 12 фізичних осіб та 10 юридичних.

У повідомленні МЗС йдеться, що ці заходи вжито "з урахуванням нинішньої міжнародної ситуації, стосовно України, з метою підтримки міжнародного миру та безпеки та внесення вкладу Японії у міжнародні зусилля".

Раніше Японія запровадила санкції щодо російських керівників, зокрема президента РФ Володимира Путіна.

До списку санкцій увійшли також глава МЗС РФ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, начальник генштабу ЗС Росії Валерій Герасимов, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

Під санкції потрапили також 49 російських відомств, банків та компаній, зокрема ФСБ, ГРУ, АТ "Компанія "Сухий", АТ "РСК "МіГ", держкорпорації "Ростех", ЦБ РФ, ВЕБ, "Промзв'язокбанк".

Санкції охоплюють заморожування активів фізичних осіб та банків, заборону на "експорт товарів загального призначення, які сприяють зміцненню військового потенціалу Російської Федерації".

Теги: #японія #росія #санкції #білорусь
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