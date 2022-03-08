Події

06:27 08.03.2022

Голова Сумської ОВА: Внаслідок нічного авіаудару загинули та постраждали жителі Сум, серед них – діти

1 хв читати
Голова Сумської ОВА: Внаслідок нічного авіаудару загинули та постраждали жителі Сум, серед них – діти

Російська авіація у понеділок увечері здійснила авіаудар по житлових районах Сум, загинули та постраждали люди, серед них діти, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Після 23.00 на місто та район російські ворожі літаки скинули авіабомби. Потрапляння до житлових кварталів Сум знищило та пошкодило будинки, постраждали люди. Є загиблі та травмовані, рятувальники працюють на місцях. Серед постраждалих – діти", – написав Живицький у Телеграмі в ніч на вівторок.

На місці працюють рятувальники. Інформація уточнюється.

Крім того, він повідомив, що вдень у понеділок у Сумському районі бійці тероборони прийняли нерівну битву з ворогом, внаслідок чого загинуло четверо українських добровольців.

"Четверо молодих хлопців загинули... Вічна пам'ять. Герої не вмирають!", - написав він.

Джерело: @Zhyvytskyy

Теги: #суми #втрати #авіаудар
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:05 08.03.2022
У Сумах у результаті авіаудару загинули дев’ять людей, серед них двоє дітей – попередні дані ДСНС

У Сумах у результаті авіаудару загинули дев’ять людей, серед них двоє дітей – попередні дані ДСНС

06:34 08.03.2022
Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії

Під Харковом ліквідовано генерал-майора російської армії

17:59 07.03.2022
Біля Сум відбулися бойові сутички, є загиблі – голова облдержадміністрації

Біля Сум відбулися бойові сутички, є загиблі – голова облдержадміністрації

17:17 07.03.2022
Унаслідок авіаудару в Макарові на Київщині загинуло 13 осіб – ДСНС

Унаслідок авіаудару в Макарові на Київщині загинуло 13 осіб – ДСНС

15:24 07.03.2022
Російські олігархи втрачають на війні з Україною мільярди доларів – Центр протидії дезінформації

Російські олігархи втрачають на війні з Україною мільярди доларів – Центр протидії дезінформації

10:26 07.03.2022
Втрати РФ від початку вторгнення в Україні перевищили 11 тисяч військових, 290 танків, 46 літаків, 68 вертольотів – Генштаб ЗСУ

Втрати РФ від початку вторгнення в Україні перевищили 11 тисяч військових, 290 танків, 46 літаків, 68 вертольотів – Генштаб ЗСУ

05:22 07.03.2022
У результаті повітряного удару в Житомирській області постраждала одна людина, зруйновані будівлі - ДСНС

У результаті повітряного удару в Житомирській області постраждала одна людина, зруйновані будівлі - ДСНС

05:20 07.03.2022
До Сум прибула гуманітарна допомога – голова Сумської ОДА

До Сум прибула гуманітарна допомога – голова Сумської ОДА

21:28 06.03.2022
Українські захисники знищили вісім одиниць транспортної техніки РФ у Харкові – голова ОДА

Українські захисники знищили вісім одиниць транспортної техніки РФ у Харкові – голова ОДА

19:52 06.03.2022
В Ірпені загинули вісім мирних жителів – мер міста

В Ірпені загинули вісім мирних жителів – мер міста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Сумах у результаті авіаудару загинули дев’ять людей, серед них двоє дітей – попередні дані ДСНС

Зеленський відкликає український персонал з миротворчих сил

Україна звертається до МАГАТЕ зафіксувати факти захоплення ЧАЕС та ЗАЕС російськими агресорами – міністр енергетики

Війна в Україні забрала життя мінімум 406 цивільних, ще 801 поранено – ООН

У Житомирі та Черняхові після авіаударів загорілися нафтобази, жертв немає - ДСНС

ОСТАННЄ

СВІТОВИЙ БАНК МОБІЛІЗУВАВ ДЛЯ УКРАЇНИ ПАКЕТ ЕКСТРЕНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПОНАД $700 МЛН

Радник голови МВС: Складається враження, що РФ дала вказівку своїм військовим не допускати жодних гуманітарних коридорів на всій території України

Пожежу нафтобази у смт Черняхів Житомирської області ліквідовано - ДСНС

Російська армія деморалізована, військові займаються мародерством, на ТОТ ведеться психологічна боротьба з місцевим опором населення – Генштаб

ООН направила до Росії експертів для обговорення з Міноборони РФ питань гуманітарних коридорів в Україні - чиновник

Майже 270 учасників акції 6 березня проти війни в Україні заарештовані в Петербурзі

За добу в зоні ООС ліквідовано дві пожежі, надано гуманітарну допомогу водою декільком населеним пунктам

8 березня: Цей день в Україні та в світі

Українська авіація та ППО продовжують збивати ворожі літаки та крилаті ракети – Командування ЗС ЗСУ

Російська армія зосереджується біля Києва, Харкова та Маріуполя – Генштаб

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА