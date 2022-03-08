Голова Сумської ОВА: Внаслідок нічного авіаудару загинули та постраждали жителі Сум, серед них – діти

Російська авіація у понеділок увечері здійснила авіаудар по житлових районах Сум, загинули та постраждали люди, серед них діти, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Після 23.00 на місто та район російські ворожі літаки скинули авіабомби. Потрапляння до житлових кварталів Сум знищило та пошкодило будинки, постраждали люди. Є загиблі та травмовані, рятувальники працюють на місцях. Серед постраждалих – діти", – написав Живицький у Телеграмі в ніч на вівторок.

На місці працюють рятувальники. Інформація уточнюється.

Крім того, він повідомив, що вдень у понеділок у Сумському районі бійці тероборони прийняли нерівну битву з ворогом, внаслідок чого загинуло четверо українських добровольців.

"Четверо молодих хлопців загинули... Вічна пам'ять. Герої не вмирають!", - написав він.

Джерело: @Zhyvytskyy