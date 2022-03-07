Ми наполягатимемо на переговорах з Росією – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір продовжувати переговори з Росією для того, щоб домогтися миру.

"Сьогодні відбувся вже третій раунд переговорів у Білорусі. Хотілося б сказати – третій і фінальний. Але ми реалісти. Тому ми будемо говорити. Будемо наполягати на переговорах, поки не знайдемо спосіб сказати нашому народу: ось як ми прийдемо до миру", - сказав він у відеозверненні в понеділок увечері.

Водночас він зазначив, що "кожний день боротьби, кожен день спротиву створюють для нас кращі умови, сильну позицію. Щоб гарантувати наше майбутнє. У мирі. Після війни".