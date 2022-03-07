Події

22:13 07.03.2022

Wizz Air продовжив скасування рейсів в та з України до червня

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Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air скасувала всі рейси в Україну та з країни до червня 2022 року, відповідна інформація міститься у системі бронювання авіакомпанії.

Від початку війни Росії проти України 24 лютого авіакомпанія відмінила рейси до 26 березня включно.

Власники квитків до 1 червня отримали від компанії пропозицію обміняти їх на рейси з пізнішою датою, повернути гроші або покласти їх на річний депозит для купівлі квитків у майбутньому з 20% знижкою.

Як повідомлялося, Wizz Air після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну також повідомив, що працює над евакуацією своїх бортів та співробітників із родинами з України.

За даними агентства "Інтерфакс-Україна", в аеропорту "Київ" залишилося близько трьох літаків компанії, які не встигли вилетіти з Києва вранці 24 лютого.

Основний конкурент Wizz Air – ірландська авіакомпанія Ryanair – відмовилася від усіх рейсів в Україну та з країни, зокрема, з аеропортів Київ, Львів та Одеса, на необмежений термін.

Теги: #скасування #air #wizz
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