Лідери Франції, США, ФРН і Великої Британії домовилися продовжувати чинити тиск на Росію - Білий дім

Лідери Франції, США, Німеччини та Великої Британії під час спільної відеоконференції домовилися, що продовжуватимуть чинити тиск на Росію у зв'язку з вторгненням в Україну, повідомили в Білому домі.

"Лідери підтвердили свою рішучість продовжувати нарощувати наслідки для Росії за її нічим не спровоковане та не виправдане вторгнення в Україну", - йдеться у заяві Білого дому за підсумками розмови чотирьох лідерів.

У заяві також зазначається, що глави Франції, США, ФРН та Великої Британії "обговорили їхні нещодавні контакти з українським та російським президентами".