У Київському зоопарку цілодобово піклуються про тварин, за час війни народилися двоє козенят і двоє лемурів

Київський зоопарк закритий для відвідувачів, про тварин дбають цілодобово, повідомляє КМДА.

"У Київському зоопарку дбають про тварин 24/7, за час війни народилися двоє козенят і двоє котячих лемурів. Київський зоопарк закритий для відвідувачів. Але зоокіпери, ветеринари, інженерна служба та інші цілодобово перебувають на місці", - йдеться у повідомленні КМДА в Телеграм-каналі.

У повідомленні зазначено, що воєнні дії спричиняють жахливий стрес у тварин, тому частину переміщено у внутрішні вольєри та підземні галереї.

"Ветеринари стежать за їхнім емоційним станом та в разі потреби надають заспокійливе. Наразі зоопарк забезпечений електроенергією, водою, теплом та кормами. Ветеринарна служба закладу скоригувала раціони тварин відповідно до загальноприйнятої норми взаємозамінних кормів", - інформують у міськадміністрації.