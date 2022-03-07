Події

18:53 07.03.2022

Під Миколаєвом загинув український військовий журналіст – А.Геращенко

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Під Миколаєвом загинув український військовий журналіст – А.Геращенко

Український військовий журналіст Віктор Дудар загинув під час боїв із російськими загарбниками під Миколаєвом, повідомляє у своєму Телеграм-каналі радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Як зазначається, Дудар у перший день російського вторгнення пішов у військкомат, щоб у складі Збройних сил захищати Україну.

У 2014-2015 роках він брав участь у бойових діях на Донбасі як доброволець. Пізніше став резервістом і працював у газеті "Експрес", де донедавна висвітлював військову тематику та проводив журналістські розслідування.

Комітет з питань свободи слова Верховної Ради України висловлює глибокі співчуття у зв'язку із загибеллю журналіста від рук російського ворога.

Як повідомлялося, у ніч на 7 березня російські військові обстріляли автомобіль швейцарського журналіста Гійома Бріке, який висвітлював воєнні дії на території Миколаївської області. Його поранили та пограбували (забрали документи, гроші, фото та відеотехніку, ноутбук) окупанти.

Теги: #журналіст #загибель #бої
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