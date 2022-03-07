Міносвіти спільно з педагогами та дитячими психологами запустили Telegram-канал "Підтримай дитину"

Міністерство освіти і науки спільно з педагогами та дитячими психологами запустили Telegram-канал "Підтримай дитину" з іграми, вправами та порадами, як підтримати дитину у складні часи.

"Як підтримати дітей під час війни? Як впоратися із тривогою в укритті? З турботою про батьків і освітян, які підтримують зв’язок зі своїми вихованцями, педагоги та дитячі психологи за підтримки Міністерства освіти і науки запустили Telegram-канал "Підтримай дитину". На каналі ви зможете знайти прості рекомендації, ігри та розвиваючі вправи, які можна виконувати у сховищі, вдома чи під час евакуації", - йдеться у повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначається, що матеріали оприлюднюють щоденно.

Наразі на каналі вже розміщено аудіоказки, словесні ігри, завдання для гімнастики артикуляції та інші корисні матеріали.

"Автори готують матеріали в текстовому форматі, які легко завантажити з нестабільним доступом до інтернету. Бережіть себе та піклуйтеся про дітей, щоб мінімізувати для них можливі наслідки психологічної травми", - йдеться у повідомленні.

Посилання на Telegram-канал: https://t.me/pidtrumaidutuny