СБУ затримала агента ФСБ, який займався проведенням інформаційних операцій і збором даних в Україні

Співробітники Служби безпеки України затримали агента ФСБ, який просував в Україні ідеї "руського міра".

"Окрім того, він займався пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення, збором інформації про суспільно-політичну ситуацію в Україні, проведенням інформаційних операцій, вигідних агресору", - повідомляє пресслужба СБУ в Telegram-каналі.

Наголошується, що агент працював під псевдонімом "Гєлєн". Його куратором виступав співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В'ячеславович.

"Ця особа має документи прикриття на ім’я Шипулін Олександр Володимирович та нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень", - зазначається у повідомленні.

СБУ також встановила московського координатора цього агента. Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович.

Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взято під варту.

Джерело: https://t.me/SBUkr/3845