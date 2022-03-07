Пункт пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною працюватиме до опівночі - МВС

Міжнародний пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья" на українсько-угорському кордоні продовжить свою роботу до опівночі щодня, повідомляється у Телеграм-каналі Міністерства внутрішніх справ України у понеділок.

"Режим функціонування пункту пропуску "Дзвінкове" на кордоні з Угорщиною змінюється. Оформлення осіб і транспортних засобів у зазначеному пункті пропуску проводитиметься з 8:00 до 24:00 щодня. Просимо врахувати зазначену інформацію під час плануванні закордонних поїздок", - йдеться у повідомленні.

Раніше автомобільний (крім автобусів) пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья" працював щодня з 8:00 до 19:00 за київським часом.

Угорщина, за даними ООН, вже прийняла щонайменше 140 тис. біженців із України.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/9171