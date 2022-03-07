Користувачі Airbnb забронювали житла в Україні більше ніж на $1,9 млн для підтримки українців

Користувачі сервісу Airbnb забронювали житло в Україні на суму понад $1,9 млн, щоб підтримати українців на тлі війни з російськими окупантами.

"За 48 годин 61 406 ночей було заброньовано в Україні. Це $1,9 млн для хостів, яким потрібна допомога", - написав співзасновник та гендиректор Airbnb Браян Ческі у Twitter.

За його словами, свої будинки для прийому біженців за останній тиждень запропонували понад 11 тисяч користувачів платформи.

Як повідомлялося, сервіс бронювання житла Airbnb надасть житло безплатно для 100 тис. українців. Окрім того, платформа припинила співпрацю з Росією та Білоруссю.

Джерело: https://twitter.com/bchesky/status/1499867530772377604, https://twitter.com/bchesky/status/1500708861837131780