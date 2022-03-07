Події

11:05 07.03.2022

Райффайзен Банк тимчасово закрив усі відділення у Києві, Харкові та Херсоні

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Райффайзен Банк (Київ) тимчасово зупинив роботу всіх відділень у Києві, Харкові, Херсоні та Луганській області, повідомила пресслужба банку в понеділок.

Згідно з повідомленням, банк також зупинив роботу частини відділень у Харківській, Сумській, Донецькій, Київській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській і Тернопільській областях.

Зазначено, що решта відділень працюватиме за скороченим графіком з 9:00 до 16:00.

Теги: #робота #райффайзенбанк #відділення
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