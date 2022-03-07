Події

05:42 07.03.2022

Палата представників США має намір запропонувати законопроект про заборону імпорту нафти з РФ

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Палата представників США вивчає можливість розробки законопроекту про заборону імпорту російської нафти.

"Палата представників зараз вивчає сильне законодавство, яке ще більше ізолює Росію від світової економіки", - йдеться у заяві спікера палати представників Ненсі Пелосі.

"Наш законопроект заборонить імпорт російської нафти та енергетичних продуктів у Сполучені Штати, скасує нормальні торговельні відносини з Росією та Білоруссю і стане першим кроком до відмови Росії у доступі до Світової організації торгівлі. Ми також уповноважимо виконавчу владу підвищувати тарифи на статті російського імпорту", – зазначила вона.

Також Пелосі повідомила, що Конгрес має намір цього тижня надати допомогу Україні у розмірі $10 млрд.

"Адміністрація Байдена запросила гуманітарну, військову та економічну допомогу Україні у розмірі $10 млрд. Конгрес має намір цього тижня ухвалити екстрене фінансування в рамках нашого законодавства про комплексне державне фінансування", - йдеться у заяві спікера.

Теги: #сша #законопроект #конгрес #допомога
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