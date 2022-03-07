Остання група СММ ОБСЄ покине Україну

УКРАЇНА – Приміщення СММ ОБСЄ у місті Маріуполь було пошкоджено, останню групу буде евакуйовано, повідомляє Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

"Місія отримала повідомлення про те, що приміщення СММ у Маріуполі були пошкоджені в результаті обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх членів міжнародної місії практично завершений. Остання група, що залишилася, — головний спостерігач і команда вищого керівництва — тепер залишить Україну", - йдеться у повідомленні в понеділок уночі.