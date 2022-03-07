Події

05:34 07.03.2022

Остання група СММ ОБСЄ покине Україну

1 хв читати

УКРАЇНА – Приміщення СММ ОБСЄ у місті Маріуполь було пошкоджено, останню групу буде евакуйовано, повідомляє Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

"Місія отримала повідомлення про те, що приміщення СММ у Маріуполі були пошкоджені в результаті обстрілу. Процес тимчасової евакуації всіх членів міжнародної місії практично завершений. Остання група, що залишилася, — головний спостерігач і команда вищого керівництва — тепер залишить Україну", - йдеться у повідомленні в понеділок уночі.

Теги: #війна #обсє #пошкодження
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:27 07.03.2022
На Луганському напрямку російський агресор втратив близько 40 осіб та 11 одиниць техніки – генштаб ЗСУ

На Луганському напрямку російський агресор втратив близько 40 осіб та 11 одиниць техніки – генштаб ЗСУ

05:22 07.03.2022
У результаті повітряного удару в Житомирській області постраждала одна людина, зруйновані будівлі - ДСНС

У результаті повітряного удару в Житомирській області постраждала одна людина, зруйновані будівлі - ДСНС

05:20 07.03.2022
До Сум прибула гуманітарна допомога – голова Сумської ОДА

До Сум прибула гуманітарна допомога – голова Сумської ОДА

23:39 06.03.2022
КОРД знищив два ворожі танки в Київській області

КОРД знищив два ворожі танки в Київській області

22:27 06.03.2022
Подоляк знову закликав закрити небо над Україною

Подоляк знову закликав закрити небо над Україною

21:51 06.03.2022
У Київській області відкривається Центр волонтерів і координації – голова Київської ОДА

У Київській області відкривається Центр волонтерів і координації – голова Київської ОДА

21:37 06.03.2022
За добу російські військові вбили на Донеччині трьох мешканців, зокрема 18-місячну дитину – голова ОВДА

За добу російські військові вбили на Донеччині трьох мешканців, зокрема 18-місячну дитину – голова ОВДА

21:28 06.03.2022
Українські захисники знищили вісім одиниць транспортної техніки РФ у Харкові – голова ОДА

Українські захисники знищили вісім одиниць транспортної техніки РФ у Харкові – голова ОДА

20:35 06.03.2022
Розпочато провадження за фактом обстрілу російськими військовими санітарних автомобілів у Донецькій області

Розпочато провадження за фактом обстрілу російськими військовими санітарних автомобілів у Донецькій області

20:21 06.03.2022
У результаті обстрілу Маріуполя загинула півторарічна дитина, розпочато розслідування

У результаті обстрілу Маріуполя загинула півторарічна дитина, розпочато розслідування

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У МВС перевіряють інформацію про поранення мера Бучі

В Ірпені загинули вісім мирних жителів – мер міста

У результаті атаки російських військ пошкоджено телевежу в Харкові – голова ОВА

У Харкові влучили в телевежу: трансляцію обірвано – "Енергоатом"

Війна в Україні забрала життя щонайменше 364 цивільних, ще 759 поранено – ООН

ОСТАННЄ

7 березня: Цей день в Україні та світі

Палата представників США має намір запропонувати законопроект про заборону імпорту нафти з РФ

Південна Корея планує призупинити операції із Центробанком Росії

Велика Британія надасть Україні додаткову допомогу на $100 млн

Глава МВС Великої Британії закликала Інтерпол відключити РФ від доступу до системи організації

Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва – зведення Генштабу ЗСУ

Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, включив насіння, павербанки, тепловізори та вайфай від Старлінк

Зеленський закликав людей через платформу Global Citizen сприяти ухваленню рішення щодо захисту України

Netflix призупинив роботу в Росії

Зеленський нагородив голів адміністрацій і мерів орденами

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА