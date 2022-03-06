Події

22:38 06.03.2022

Fazer припиняє діяльність у РФ через ситуацію в Україні - заява компанії

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Фінський виробник продовольства Fazer офіційно припиняє операційну діяльність у Росії через ситуацію в Україні, повідомляє пресслужба компанії.

"У нас є кілька зацікавлених сторін і серйозні наслідки, які необхідно взяти до уваги, що не дозволило нам вийти так швидко, як нам хотілося б. Ми працювали невпинно й максимально швидко, зважаючи на можливі ризики й загрози", - цитує пресслужба президента та головного виконавчого директора Fazer Крістофа Віцтума.

На фабриках Fazer в РФ працюють близько 2,3 тис. осіб. У 2021 році чистий обсяг продажів компанії в Росії становив близько 157 млн євро.

У повідомленні зазначається, що процес звільнення співробітників здійснюватиметься з належним урахуванням їхніх інтересів і місцевого законодавства.

Fazer Group заснована в 1891 році у Фінляндії, працює в дев'яти країнах, зокрема в Росії, де має чотири виробничі майданчики - в Санкт-Петербурзі та Москві. Компанія виробляє хліб, шоколад, цукерки та заморожені продукти.

Теги: #росія #робота #фінляндія #fazer
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