За добу російські військові вбили на Донеччині трьох мешканців, зокрема 18-місячну дитину – голова ОВДА

За добу російські військові вбили трьох жителів Донецької області, зокрема 18-місячне немовля в Маріуполі, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"За 6 березня росіяни вбили щонайменше 3 мешканців області. Зокрема, сьогодні ми дізналися, що жертвою російських фашистів стала 18-місячна дитина в Маріуполі – це лише невелика частина військових злочинів у місті. Крім того, в області сьогодні поранено не менше 10 людей", - написав Кириленко у Telegram-каналі в суботу.

Він зазначив, що встановити точні дані постраждалих у Маріуполі та Волновасі зараз неможливо.

Джерело: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/2538