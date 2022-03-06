Події

21:37 06.03.2022

За добу російські військові вбили на Донеччині трьох мешканців, зокрема 18-місячну дитину – голова ОВДА

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За добу російські військові вбили трьох жителів Донецької області, зокрема 18-місячне немовля в Маріуполі, повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

"За 6 березня росіяни вбили щонайменше 3 мешканців області. Зокрема, сьогодні ми дізналися, що жертвою російських фашистів стала 18-місячна дитина в Маріуполі – це лише невелика частина військових злочинів у місті. Крім того, в області сьогодні поранено не менше 10 людей", - написав Кириленко у Telegram-каналі в суботу.

Він зазначив, що встановити точні дані постраждалих у Маріуполі та Волновасі зараз неможливо.

Джерело: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/2538

Теги: #війна #донецька #овда
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