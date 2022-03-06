Кулеба знову закликав світ забезпечити Україну бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, що впала на житловий будинок

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову закликав світ забезпечити Україну бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, яка впала на житловий будинок у Чернігові.

"Ця страшна 500-кілограмова російська бомба впала на житловий будинок у Чернігові і не вибухнула. Багато інших вибухнули, вбивши невинних чоловіків, жінок і дітей. Допоможіть нам захистити наш народ від російських варварів! Допоможіть нам закрити небо. Забезпечте нас бойовою авіацією. Зробіть що-небудь!", - написав він у Twitter у неділю.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1500518858263830532