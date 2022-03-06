"Метінвест" придбає для тероборони засоби захисту на EUR10 млн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" придбає для територіальної оборони України засоби захисту в умовах війни – бронежилети, каски та аптечки, компанія виділила на це EUR10 млн.

"Вся країна зараз виступає єдиним фронтом у боротьбі за перемогу нашої України у цій шаленій війні. Сьогодні потрібно підтримати і наших громадян у загонах тероборони, які захищають міста, лікарні, наші будинки", – наголошується у повідомленні компанії на її сайті.

Згідно з ним, закупівля відбуватиметься у кілька етапів, зокрема в рамках першого "Метінвест" придбає 2800 бронежилетів третього та четвертого рівнів захисту, вироблених у Польщі, та 500 армійських аптечок виробництва Туреччини.

На другому етапі також буде придбано бронежилети, медичні аптечки та захисні каски для тероборони.

Крім того, "Метінвест" заявив, що станом на 5 березня його маріупольські меткомбінати ММК ім.Ілліча та "Азовсталь" залишаються під контролем України і є одними з найбезпечніших місць у Маріуполі.

Група також повідомила, що спільно з ДТЕК доправили з Румунії в Україну перші 60 тонн гуманітарної допомоги, а її запорізькі підприємства допомагають укріплювати місто.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи. Зокрема, в Болгарії знаходиться завод Promet Steel потужністю 500 тис. тонн металопрокату на рік, в Італії – Metinvest Trametal та Ferriera Valsider сумарною потужністю 1,2 млн тонн на рік. У Великій Британії компанії належить завод Spartan UK, який може випускати 200 тис. тонн сталевого прокату на рік.

Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) Ріната Ахметова та "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинського, які спільно управляють компанією.