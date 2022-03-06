Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ядерний тероризм РФ, подальше посилення санкцій проти Росії та наступні спільні кроки.

"Продовжив діалог із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Проінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм та воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки", - написав він у Twitter у неділю.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500504745047470080