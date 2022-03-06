Події

18:31 06.03.2022

Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії агресії РФ

1 хв читати
Зеленський і Джонсон узгодили наступні спільні кроки щодо протидії агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном ядерний тероризм РФ, подальше посилення санкцій проти Росії та наступні спільні кроки.

"Продовжив діалог із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Проінформував про протидію агресору. Засудили ядерний тероризм та воєнні злочини РФ. Обговорили подальше посилення санкцій проти Росії та узгодили наступні спільні кроки", - написав він у Twitter у неділю.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1500504745047470080

Теги: #президент #британія #підтримка #велика
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:44 06.03.2022
Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність Туреччини зробити внесок у вирішення проблеми України

Ердоган у розмові з Путіним заявив про готовність Туреччини зробити внесок у вирішення проблеми України

15:27 06.03.2022
Прем'єр Великої Британії оголосив план дій для поразки Путіна із шести пунктів

Прем'єр Великої Британії оголосив план дій для поразки Путіна із шести пунктів

06:41 06.03.2022
Прем'єр Джонсон закликає інші країни приєднатися до Великої Британії у засобах тиску на Росію

Прем'єр Джонсон закликає інші країни приєднатися до Великої Британії у засобах тиску на Росію

06:37 06.03.2022
Зеленський і Байден обговорили подальшу підтримку України з боку США

Зеленський і Байден обговорили подальшу підтримку України з боку США

17:48 05.03.2022
СЗР повідомляє про створення фонду підтримки української розвідки

СЗР повідомляє про створення фонду підтримки української розвідки

17:12 05.03.2022
Блінкен обговорив із Моравецьким підтримку України

Блінкен обговорив із Моравецьким підтримку України

13:06 05.03.2022
Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії перебіг ризиків для людей та екології, спричинених загрозами українським атомним та хімічним об'єктам з боку російської армії.

Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Австралії перебіг ризиків для людей та екології, спричинених загрозами українським атомним та хімічним об'єктам з боку російської армії.

12:49 05.03.2022
Зеленський обговорив із прем'єром Албанії російську агресію та спільну роботу в межах ООН

Зеленський обговорив із прем'єром Албанії російську агресію та спільну роботу в межах ООН

06:29 05.03.2022
Ілон Маск підтримав Україну

Ілон Маск підтримав Україну

23:54 04.03.2022
Зеленський про черговий фейк про нібито втечу з України: Ми любимо побігати, але зараз немає часу на кардіотренування

Зеленський про черговий фейк про нібито втечу з України: Ми любимо побігати, але зараз немає часу на кардіотренування

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Ірпені загинули вісім мирних жителів – мер міста

У результаті атаки російських військ пошкоджено телевежу в Харкові – голова ОВА

У Харкові влучили в телевежу: трансляцію обірвано – "Енергоатом"

Війна в Україні забрала життя щонайменше 364 цивільних, ще 759 поранено – ООН

Обстріляно блокпост в Ясногородці на Київщині, загинуло 5 осіб, ще одну поранено - поліція

ОСТАННЄ

В Ірпені загинули вісім мирних жителів – мер міста

Кулеба знову закликав світ забезпечити Україну бойовою авіацією, опублікувавши знімок 500-кілограмової російської бомби, що впала на житловий будинок

"Метінвест" придбає для тероборони засоби захисту на EUR10 млн

З початку війни з дитячих закладів соціального захисту евакуювали 756 дітей та їхніх опікунів – Київська ОДА

Противник продовжує наносити авіаудари в об'єкти цивільної інфраструктури, обстрілювати та вбивати мирне населення – Генштаб ЗСУ

Путін і прем'єр Ізраїлю продовжили обмін думками щодо України, зокрема з урахуванням останніх контактів Беннета - Кремль

У результаті атаки російських військ пошкоджено телевежу в Харкові – голова ОВА

Українці передали на підтримку ЗС України через "Дію" вже 100 млн грн - Федоров

Блінкен: США працює з Польщею для передання Україні військових літаків

Зеленський обговорив із прем'єром Італії ядерний тероризм РФ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА