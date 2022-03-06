Прем'єр Великої Британії оголосив план дій для поразки Путіна із шести пунктів
Формування міжнародної коаліції для надання гуманітарної допомоги Україні, підтримка самооборони України, максимізація економічного тиску на Росію, запобігання "повзучій нормалізації" дій РФ в Україні, дипломатичні шляхи деескалації за повної участі Києва та швидке зміцнення безпеки в євроатлантичному регіоні, такий план із шести пунктів завдання поразки Путіну в його агресії проти України оголосив прем'єр Британії Борис Джонсон.
"Путін має зазнати поразки. Ми маємо об'єднатися в межах плану дій із шести пунктів, щоб гарантувати провал Путіна в його амбіціях", - написав глава британського уряду у Twitter у неділю.
"Світ спостерігає. Судитимуть нас не майбутні історики, а народ України", – наголосив Джонсон.