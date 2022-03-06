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15:19 06.03.2022

Україна просить Радбез ООН запровадити миротворчий контингент для охорони об'єктів критичної промислової інфраструктури - Сибіга

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Україна просить Радбез ООН запровадити миротворчий контингент для охорони об'єктів критичної промислової інфраструктури - Сибіга

Україна звернулася до Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчого контингенту для охорони об'єктів критичної промислової інфраструктури, повідомив заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга.

Крім того, триває робота щодо позбавлення країни-агресора, яка є членом Ради безпеки ООН, права голосу. Враховуючи загрозу для критичних об'єктів інфраструктури в Україні (атомні станції, об'єкти хімічної промисловості) ми звернулися до Ради безпеки ООН щодо запровадження миротворчого контингенту для охорони цих об'єктів. Не може країна-агресор це блокувати", - сказав Сибіга в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він також додав, що сьогодні президент України підписав указ про створення спеціальної юридичної групи, яка забезпечуватиме позови України у міжнародних юрисдикціях щодо військових злочинів РФ і кваліфікацію їх як геноциду українського народу.

За словами Сибіги, цю групу вже сформовано.

"Готуються відповідні позови. Група вже розпочала юридичні процедури. Тому покарання для РФ обов'язково буде", - зазначив він.

Теги: #оон #аес #миротворці
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