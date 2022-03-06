Санкції ЄС проти РФ матимуть наслідки для громадян ЄС – голова Євроради

Євросоюз має бути готовим до того, що санкції ЄС проти Росії вдарять і по ньому, заявив голова Європейської ради Шарль Мішель.

"Вкрай важливо сказати європейським громадянам правду про те, що масштабні санкції, які ми запровадили проти Росії, матимуть далекосяжні наслідки для всіх нас", - сказав Мішель в інтерв'ю французькій недільній газеті Le Journal du dimanche.

"Ми відкалібрували ці заходи так, щоб вони сильно вдарили по російській економіці і якнайменше - по нашій. Завтра наслідки можуть бути видні не всім, але ми маємо підготуватися, щоб захистити нашу економіку та нашу соціальну модель у середньостроковій і, можливо, навіть у довгостроковій перспективі", - додав Мішель.