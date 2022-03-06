Події

13:47 06.03.2022

Україна вимагатиме нових санкцій проти РФ уже наступного тижня - Кулеба

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Наступного тижня має бути ухвалено нові санкції проти РФ, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Санкційний тиск має бути продовжено. Наступного тижня має бути ухвалено нові санкції, ми тиснутимемо на це, ми цього вимагатимемо", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу в неділю.

Він наголосив, що не можна зупинятися у підвищенні тиску на Росію.

"Якщо це станеться, вона видихне, збереться з новими силами і ще сильніше вдарить. Це аморально, це не відповідає інтересам з безпеки Європи, якщо найближчими днями не буде застосовано нових хворобливих санкцій проти Росії, кров і страждання українців будуть не лише на руках самої Росії, а й тих, хто відмовиться підвищувати тиск на Росію", - зазначив Кулеба.

Теги: #санкції #кулеба #агресор
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