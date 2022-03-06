Moody's іще раз знизило рейтинг РФ – до Ca з B3, може продовжити зниження

Рейтингове агентство Moody's, що цього тижня понизило довгострокові рейтинги Російської Федерації за борговими зобов'язаннями в іноземній та національній валюті відразу на шість ступенів - до "B3" з "Baa3", продовжило погіршувати оцінку кредитоспроможності РФ.

Рейтинг знижено з В3 до Са, повідомило агентство в неділю. Це з побоюваннями, що заходи капітального контролю, запроваджені Банком Росії, перешкоджають обслуговуванню суверенного боргу іноземними інвесторами.

Прогноз щодо рейтингу - негативний.