Події

12:54 06.03.2022

Moody's іще раз знизило рейтинг РФ – до Ca з B3, може продовжити зниження

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Рейтингове агентство Moody's, що цього тижня понизило довгострокові рейтинги Російської Федерації за борговими зобов'язаннями в іноземній та національній валюті відразу на шість ступенів - до "B3" з "Baa3", продовжило погіршувати оцінку кредитоспроможності РФ.

Рейтинг знижено з В3 до Са, повідомило агентство в неділю. Це з побоюваннями, що заходи капітального контролю, запроваджені Банком Росії, перешкоджають обслуговуванню суверенного боргу іноземними інвесторами.

Прогноз щодо рейтингу - негативний.

Теги: #рейтинг #росія #зниження
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