Події

12:53 06.03.2022

На Миколаївщині триває розмінування житлових секторів від вибухонебезпечних предметів – ДСНС

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Піротехніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області наразі працюють над розмінуванням житлових секторів від вибухонебезпечних предметів, що залишилися після ворожого обстрілу, повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 11:00 6 березня до оперативно-диспетчерської служби Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло 77 повідомлень щодо знаходження боєприпасів на території приватних домоволодінь. Наразі два піротехнічні розрахунки ДСНС працюють по м. Миколаєву в Інгульському районі та у мкр Ракетне урочище та вилучають небезпечні знахідки", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС також закликають громадян бути пильними та уважно дивитися навколо себе, "аби не натрапити на боєприпас та не спричинити вибух, що призведе до травмування".

"При виявленні підозрілого або вибухонебезпечного предмета терміново телефонуйте на спецлінії 101 або 102, вказуючи точно адресу - це дуже допоможе нашим піротехнікам. Категорично забороняється торкатись та переміщувати вибухонебезпечні предмети. Навіть не наближайтеся до них, не наражайте себе та оточуючих на небезпеку", - підсумували у ДСНС.

Теги: #дснс #розмінування #миколаївська
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