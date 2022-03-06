Зеленський: Ми вистояли і вже розуміємо, як відновлюватимемо країну. Формуємо чотири спеціальних фонди для відновлення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці вистояли за 11 днів війни і розуміють, як відновлюватимуть країну, для цього вже сформовано чотири спеціальних фонди відновлення.

"Українці! Ми боремося вже 11 днів. За свободу, за державу. Ми встояли. Ми вже розуміємо, як відновлюватимемо нашу країну. Ми вже формуємо спеціальні фонди для відновлення", - заявив Зеленський у відеозверненні в неділю вранці.

За його словами, таких фондів уже чотири, а саме Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, Фонд відновлення і трансформації економіки, Фонд обслуговування та погашення державного боргу, Фонд підтримки малого та середнього бізнесу.

"І це лише початок", - зазначив він.