Втрати російської армії в Україні перевищили 11 тис. військовослужбовців, особовий склад армії РФ наляканий та шукає шляхи до дезертирства – Генштаб ЗСУ

Втрати російської армії за час вторгнення в Україну перевищили 11 тисяч військовослужбовців, особовий склад окупаційних військ наляканий втратами загарбників і шукає шляхи до дезертирства, повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно становлять: особового складу - понад 11 тис. осіб, танків - 285 од., ББМ - 985 од., артилерійських систем -109 од., РСЗВ -50 од., засобів ППО - 44 од., вертольотів – 48 од., автомобільної техніки – 447 од., легких швидкісних катерів – 2 од., цистерн з ПММ – 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4", - ідеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

У Генштабі додають, що українські захисники та захисниці утримують певні позиції та знищують живу силу й техніку противника.

"Ворог, незважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского міра". Зокрема, на Луганщині весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників. Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку", - наголошують у Генштабі.

Там уточнюють, що вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук і т.і. Через відсутність у лікарні вільних місць окупантів, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення), навіть не приймають до медичного закладу.

"Після надання першої медичної допомоги їх, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій як "гарматне м’ясо". Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий і деморалізований, шукає шляхи до дезертирства", - підсумували в Генштабі ЗСУ.