Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області перебувають у порівняно безпечній зоні – Денисенко

Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області знаходяться у порівняно безпечній зоні, повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Слово "безпека" – воно зараз таке досить умовне, ми всі це розуміємо. Але якщо ми говоримо про західну Україну, то в принципі Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області, Чернівецька, загалом, вони знаходяться у відносно безпечній зоні на цей час", – сказав Денисенко в ефірі телеканалу "1+1" у неділю вранці.

Джерело: https://youtu.be/lhs2JS_f9bI