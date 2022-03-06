Події

07:21 06.03.2022

Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області перебувають у порівняно безпечній зоні – Денисенко

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Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області знаходяться у порівняно безпечній зоні, повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

"Слово "безпека" – воно зараз таке досить умовне, ми всі це розуміємо. Але якщо ми говоримо про західну Україну, то в принципі Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області, Чернівецька, загалом, вони знаходяться у відносно безпечній зоні на цей час", – сказав Денисенко в ефірі телеканалу "1+1" у неділю вранці.

Джерело: https://youtu.be/lhs2JS_f9bI

Теги: #війна #росія #ситуація
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