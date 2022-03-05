Події

23:25 05.03.2022

"Укрзалізниця" доставить медикаменти від "Лікарів без кордонів" до Києва

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АТ "Укрзалізниця" доставить вагон із медикаментами як гуманітарну допомогу Києву від міжнародної організації "Лікарі без кордонів".

"Мені зараз часто телефонують незнайомі люди. Крістофер зателефонував мені чотири години тому, сказав, що представляє міжнародну організацію "Лікарі без кордонів", яка хоче надати Україні медикаменти як гуманітарну допомогу. Ми з ним зустрілись уже за годину, і ще за три години ми вантажимо перший вагон медикаментів для Києва", - написав голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму телеграм-каналі.

За його словами, цей вагон медикаментів для Києва вирушить ще до півночі. У Києві він буде протягом 24 годин.

"Швидкість була однією з ключових цінностей для УЗ у мирний час. Тим паче цінна вона під час війни", - наголосив Камишін.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/1364

Теги: #уз #київ #допомога #медикаменти
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