Події

22:51 05.03.2022

Окупанти перебувають на майданчику Запорізької АЕС, у самому місті Енергодарі їх немає – речник Запорізької ОВА

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В Енергодарі Запорізької області ситуація станом на 18:00 складна, але контрольована, повідомив речник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА), полковник ЗСУ Іван Арєф'єв.

"Наразі на майданчику Запорізької АЕС знаходяться окупанти. У самому місті, за інформацією ЗСУ, їх немає", - зазначено в телеграм-каналі Запорізької ОВА.

"Місто перебуває в облозі", - наголошено в повідомленні.

"Персонал ЗАЕС контролює стан енергоблоків та забезпечує їх експлуатацію відповідно до вимог технологічних регламентів безпечної експлуатації, а міський голова Дмитро Орлов організовує всі процеси життєдіяльності у місті Енергодар", - повідомили в Запорізькій ОВА.

Джерело: https://t.me/starukhofficial/2428

Теги: #ситуація #заес #енергодар
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